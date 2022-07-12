Довела Притулу до сліз. Дівчинка зібрала велику суму для ЗСУ і передала волонтеру
Десятирічна Валерія Єжова зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ та передала їх у Благодійний фонд Сергія Притули
Про це у Facebook повідомила мати дівчинки Любов Квітка-Єжова.
Валерія – чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до 10 років. Ці гроші дівчинка зібрала своєю грою у шашки: грала на вулиці з людьми, якщо людина програвала – платила за гру.
Як додає Скргій Притула, програли всі, хто грав із Валерією.
"Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо", – переконаний Притула.
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