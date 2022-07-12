Довела Притулу до сліз. Дівчинка зібрала велику суму для ЗСУ і передала волонтеру

Про це у Facebook повідомила мати дівчинки Любов Квітка-Єжова.

Валерія – чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до 10 років. Ці гроші дівчинка зібрала своєю грою у шашки: грала на вулиці з людьми, якщо людина програвала – платила за гру.

Як додає Скргій Притула, програли всі, хто грав із Валерією.

"Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо", – переконаний Притула.

Литовці зібрали гроші та придбали для українців 110 антидронів та 80 радарів Wingman, які назвали "убивцями орків".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb