"Убивця орків": литовці купили для українців 110 антидронів та 80 радарів Wingman

Про це повідомив у Twitter литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.

"Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist – Orc Killer", – пише Андрюс Тапінас.

Також вони передають українськи військовим 80 радарів Wingman, які дозволяють оператору антидрона виявляти та збивати російський безпілотник. Загальна вартість допомоги від литовських друзів – 1 мільйон 95 тисяч євро.

"Іран надає Росії безпілотники. Добре. Тоді литовці передають Україні 110 антидронних гармат, озброєних 80-ма сучасними радарами для безпілотників, які можуть збивати дрон на відстані до 5 км", – додає він.

У парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає російський диктатор Володимир Путін.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb