"Убивця орків": литовці купили для українців 110 антидронів та 80 радарів Wingman
Литовці зібрали гроші та придбали для українців 110 антидронів та 80 радарів Wingman, які назвали "убивцями орків"
Про це повідомив у Twitter литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.
"Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist – Orc Killer", – пише Андрюс Тапінас.
Також вони передають українськи військовим 80 радарів Wingman, які дозволяють оператору антидрона виявляти та збивати російський безпілотник. Загальна вартість допомоги від литовських друзів – 1 мільйон 95 тисяч євро.
"Іран надає Росії безпілотники. Добре. Тоді литовці передають Україні 110 антидронних гармат, озброєних 80-ма сучасними радарами для безпілотників, які можуть збивати дрон на відстані до 5 км", – додає він.
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