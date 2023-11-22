"Довга доба": в Києві презентували документальну стрічку про початок повномасштабної війни

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

У стрічці використано кадри воєнних злочинів РФ, які прості українці знімали на свої телефони.

"Кінематограф є потужним інструментом, який передає наші емоції та думки, фіксує події. "Довга доба" є не просто документальним свідченням початку повномасштабної війни, стрічка залишить у національній памʼяті трагічні епізоди нашої історії, які більше ніколи не мають повторитися", - сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, який був присутнім на показі.

Фільм є хронікою перших місяців повномасштабної війни, які відтворено через особисті історії українців. Стрічку знімали півтора року, було використано майже 200 годин відеоматеріалів.

Всеукраїнська прем’єра у кінотеатрах відбудеться вже незабаром, після чого фільм "Довга доба" покажуть на телеканалі "1+1 Україна".