В український прокат виходить стрічка про загиблого воїна Фелікса Куртаніча. Фільм зняли за донати

Про це повідомила команда Felix Production.

Фелікс Куртаніч був оператором дрона, який встановив рекорд України. Захисник загинув у квітні 2022 року під Слов'янськом, урятувавши своїх побратимів. За це його було нагороджено орденом За мужність III ступеня посмертно.

За словами творців документальної стрічки, Фелікс — це збірний образ усіх, хто став на захист України.

"Це історія про кожного з нас. Про тих, хто втратив, хто чекає або вже ніколи не дочекається Це історія однієї родини, завдяки якій ми змогли показати історії тисячі українських сімей", — розповіла режисерка фільму.

Фелікс Куртаніч мріяв одного дня зняти фільм, але не встиг, тож це вирішили зробити його друзі. Фільм створено за донати. 90% від прокату буде передано на підтримку аеророзвідки в батальйон Кульчицького.