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В український прокат виходить стрічка про загиблого воїна Фелікса Куртаніча. Фільм зняли за донати

21 листопада, 2023 вiвторок
14:07
Культура кінотеатр

З 30 листопада в прокат виходить документальна стрічка "Фелікс. Лис подільський" про загиблого аеророзвідника Фелікса Куртаніча, який боронив Україну з 2014 року

Про це повідомила команда Felix Production.

Фелікс Куртаніч був оператором дрона, який встановив рекорд України. Захисник загинув у квітні 2022 року під Слов'янськом, урятувавши своїх побратимів. За це його було нагороджено орденом За мужність III ступеня посмертно.

За словами творців документальної стрічки, Фелікс — це збірний образ усіх, хто став на захист України.

"Це історія про кожного з нас. Про тих, хто втратив, хто чекає або вже ніколи не дочекається Це історія однієї родини, завдяки якій ми змогли показати історії тисячі українських сімей", — розповіла режисерка фільму.

Фелікс Куртаніч мріяв одного дня зняти фільм, але не встиг, тож це вирішили зробити його друзі. Фільм створено за донати. 90% від прокату буде передано на підтримку аеророзвідки в батальйон Кульчицького.

  • Улітку український документальний фільм про війну "Ми не згаснемо" отримав нагороду на міжнародному фестивалі MakeDox.
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