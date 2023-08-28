Український документальний фільм про війну "Ми не згаснемо" отримав нагороду на міжнародному фестивалі MakeDox
Стрічка української режисерки Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" про становлення особистості під час війни отримала спеціальну відзнаку "Onion Award" на 14-му міжнародному фестивалі документального кіно MakeDox
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.
Як пише пресслужба Держкіно, сюжет стрічки "Ми не згаснемо" заснований на показі історії дорослішання підлітків зі сходу України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.
"Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій", - розповіли в агентстві.
Фото: ДержКіно України / facebook
Документальний фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Польського кіноінституту та IDFA Bertha Fund - Classic Postproduction.
Операторами-постановниками стали Сергій Стеценко та Аліса Коваленко, креативними продюсерами - Стефан Сіоан та Аліса Коваленко, а продюсерами є Валерій Калмиков, Яна Калмикова та Олексій Кобелєв.
Довідково: MakeDox - це міжнародний фестиваль документального кіно, який проводиться щорічно в Скоп'є, Македонія. Фестиваль став важливою платформою для презентації найцікавіших та інноваційних документальних фільмів, а також для сприяння обміну досвідом та створенню зв'язків між документалістами, кінематографічними професіоналами та глядачами. Цьогоріч він проходив з 17 по 24 серпня.
- 26 серпня у Чернівцях відбулося офіційне закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Журі обрали переможців у трьох номінаціях. Детальніше - читайте за посиланням.
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