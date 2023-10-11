"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Офіс президента.

За його словами, під час зустрічі з прем'єром Бельгії Александером Де Кроо, він обговорив санкції проти РФ.

"Щодо санкцій проти Росії – ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю", - сказав Зеленський.