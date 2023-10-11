Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії

"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії

11 жовтня, 2023 середа
21:56
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Бельгії обговорив запровадження заборони на постачання російських діамантів до ЄС

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Офіс президента

За його словами, під час зустрічі з прем'єром Бельгії Александером Де Кроо, він обговорив санкції проти РФ.  

"Щодо санкцій проти Росії – ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю", - сказав Зеленський. 

  • 28 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запропонувало долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції 47 російських алмазних компаній
Світ
ЄС
Володимир Зеленський
Бельгія
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Джейк Салліван
10 жовтня, 2023 вiвторок
Радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS
11 жовтня, 2023 середа
ЄС попередив Ілона Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі
ЗСУ наступ
8 жовтня, 2023 неділя
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 жовтня
22:22
Ексклюзив
Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном
22:18
Зеленський в ООН
Зеленський може відвідати Ізраїль, - ЗМІ
22:02
повітряна тривога
Росія запустила "шахеди" з півночі та півдня: ситуація ввечері 11 жовтня
21:50
Михайло Зварич
Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
21:07
Ексклюзив
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
20:52
Прапор США
Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
20:44
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця
20:35
Ніна Южаніна
Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти наближені до влади люди, - Южаніна
20:20
ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб
20:08
російський добровольчий корпус РДК
РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами
19:59
Оновлено
РФ обстріляла гімназію в Нікополі: загинули чотири людини
19:58
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
19:33
Оновлено
Ллойд Остін
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн: що туди увійде
19:33
Андрій Ярмоленко, збірна України
Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
19:19
ППО NASAMS
Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS
19:07
"БайАрена", стадіон "Баєра", Леверкузен
Євро-2024: стало відомо, де пройде матч Україна - Італія
18:58
зрк с-200
Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
18:53
Ексклюзив
Ллойд Остін
ІТ, розмінування, авіація: Остін розповів, які сфери охоплять коаліції потужностей для України
18:27
ХАМАС напав на Ізраїль
Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу
18:13
Україна ЄС
Фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024-го, - заступник голови ОП
18:09
Оновлено
Ніна Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві попрощалися зі співачкою Ніною Матвієнко
18:05
Віталій Портников
"Це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами": Портников про події на Кавказі та Близькому Сході
18:02
зґвалтування
Українські діти на ТОТ стали жертвами сексуальних домагань з боку російських "казаків", – ЦНС
17:57
Путін
Путін звинуватив Україну у користуванні російським газом
17:55
Єгипет
Єгипет забронював майже пів мільйона тонн пшениці від російського державного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде
17:39
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Допомога Україні та Ізраїлю є пріоритетами Білого дому, - мінфін США
17:35
Авдіївка
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
17:27
Ексклюзив
Україна, прапор, Батьківщина мати
Україна, можливо, й не стане найкращою країною світу, але однією з найсильніших ми будемо точно, - Княжицький
17:22
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблий і поранені, під завалами можуть бути люди
17:10
Сергій Гредескул
Терористи ХАМАСу вбили харківського фізика Сергія Гредескула
17:10
Інфографіка
айтішнік it
У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів за три роки
17:10
OPINION
Богдан Данилишин
Успішні атаки на місця базування чорноморського флоту РФ дозволяють Україні поступово налагоджувати експорт зернових
17:07
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ відбили всі атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони
17:03
Віталій Портников
Путін прагне не просто завоювати Україну, а зробити РФ силою, рівноцінною Заходу, - Портников
16:59
суд
Воювали на боці окупантів: чотирьох жителів Донеччини й Луганщини ув'язнили на 15 років
16:52
Ярослава Магучіх
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2023 року
16:49
сказ, собака
Що робити, якщо вкусила чи подряпала скажена тварина: алгоритм дій від МОЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV