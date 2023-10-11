"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Бельгії обговорив запровадження заборони на постачання російських діамантів до ЄС
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Офіс президента.
За його словами, під час зустрічі з прем'єром Бельгії Александером Де Кроо, він обговорив санкції проти РФ.
"Щодо санкцій проти Росії – ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю", - сказав Зеленський.
- 28 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запропонувало долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції 47 російських алмазних компаній.
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