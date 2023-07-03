Довжина черги на Кримський міст з боку Росії розтяглася на 13 км
Довжина дорожнього затору біля Кримського мосту з боку Темрюкського району Краснодарського краю РФ вранці 3 липня становила близько 13 кілометрів
Про це повідомляє в telegram оперативний штаб Краснодарського краю.
Російська влада закликає водіїв під час планування поїздок до окупованого Криму "враховувати дорожню ситуацію та закладати час на проходження необхідних перевірок". Окремо зазначається, що "швидкість проходження огляду на Кримському мосту безпосередньо залежить від кількості речей, що провозяться".
Велика черга на в'їзд на Керченський міст виникла 1 липня, вже надвечір того дня вона розтяглася на сім кілометрів, а час очікування огляду становив п'ять годин. Вдень 2 липня затор почав збільшуватися і відтоді, згідно з офіційними повідомленнями, його довжина не була меншою за шість кілометрів.
- Протягом суботи, 1 липня 2023 року, в'їзду на Кримський міст з боку Краснодарського краю РФ слід чекати протягом кількох годин.
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