Про це розповідають як офіційні, так і неофіційні джерела.

Російський "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко повідомив, що з боку Кубані корок на Кримський міст розтягнувся до 5 км, а час очікування огляду становить понад 2 години.

"За словами очевидців, ситуація ще складніша, люди стоять у черзі понад 5 годин", - інформує своєю чергою опозиційний ТГ-канал "Кримський вітер".

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За останніми даними, черга на в'їзд до Криму з материкової Росії через Кримський міст.

Причинами такого явища представники окупаційного режиму називають, по-перше, початок 1 липня відпусток у багатьох росіян, що бажають відпочити на території півострова, по-друге, посилені заходи з догляду особистих речей при в'їзді на Кримський міст, впроваджені після влаштованого там вибуху.

"Люди стоять у черзі на Кримський міст і лаються. Кажуть, раніше двадцятитонні фури не доглядали, а тепер доглядають бардачки в машинах та дітей на рентген відправляють. Ну так вже влаштовано життя в Росії: або недобір, або перебір", - пише у телеграмі з цього приводу сепаратист, екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов, що нині переховується в РФ.