Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
В минулому заступник призначеної росіянами незаконної прокурорки Криму Наталії Поклонської Андрій Фомін, що також виконував обов'язки "прокурора Криму", у суботу, 1 липня 2023 року, не зміг переплисти Волгу. У чиновника зупинилося серце
Про це інформує проєкт "КримРеалії".
"Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах. Прокурор плив дистанцію 2 кілометри 200 метрів. Приблизно за половину шляху йому стало зле", - йдеться у повідомленні.
Згідно із даними чебоксарського ТГ-каналу PG21, "у нього зупинилося серце за 150 метрів від берега". Як стверджується, рятувальники витягли прокурора на берег вже непритомного.
Загальна довжина дистанції складає 2 кілометри 200 метрів.
Ким був Фомін
На момент загибелі - прокурор Чувашії (РФ). Мав 57 років.
2016-2017 роки - "в. о. прокурора Криму".
Загалом пропрацював в окупованому Криму з 2014 до 2020 року. Окрім згаданого више періоду "в.о.", перебував на посаді "першого заступника прокурора Криму".
Окупаційним "прокурором Криму" у 2014-2016 рр. була Наталія Поклонська.
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