Про це інформує проєкт "КримРеалії".

"Фомін брав участь у традиційному запливі в Чебоксарах. Прокурор плив дистанцію 2 кілометри 200 метрів. Приблизно за половину шляху йому стало зле", - йдеться у повідомленні.

Згідно із даними чебоксарського ТГ-каналу PG21, "у нього зупинилося серце за 150 метрів від берега". Як стверджується, рятувальники витягли прокурора на берег вже непритомного.

Загальна довжина дистанції складає 2 кілометри 200 метрів.

Ким був Фомін

На момент загибелі - прокурор Чувашії (РФ). Мав 57 років.

2016-2017 роки - "в. о. прокурора Криму".

Загалом пропрацював в окупованому Криму з 2014 до 2020 року. Окрім згаданого више періоду "в.о.", перебував на посаді "першого заступника прокурора Криму".

Окупаційним "прокурором Криму" у 2014-2016 рр. була Наталія Поклонська.