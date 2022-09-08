Дрейфувала в морі: на Одещині знешкодили протикорабельну міну
На Одещині 8 вересня Військово-морські сили ЗСУ знешкодили протикорабельну міну, котра дрейфувала в Чорному морі
Про це йдеться у фейсбуці ВМС ЗСУ.
У відомстві зауважили, що вже не вперше військові національного флоту знищують такі знахідки, які виносить на узбережжя Одещини.
У ВМС ЗСУ додали, що продовжують захищати Україну з морського напрямку, та нагадали, що перебувати на узбережжі й купатися в Чорному морі заборонено та небезпечно для життя.
- 21 серпня ВМС ЗСУ показали, як знешкодили російську морську міну.
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