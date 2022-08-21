На Одещині ВМС ліквідували російську міну біля берега

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, 21 серпня біля берегів Одеської області українські військові знешкодили російську морську дрейфуючу міну.

"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", - пише пресслужба ВМС ЗСУ.

21 серпня зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив дві крилаті ракети типу "Калібр", решта влучили у сільгосппідприємство в Одеському районі.

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