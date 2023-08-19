Дрон європейських виробників учетверо дорожчий за китайський аналог, – волонтерка
Ціна FPV-дрона з Німеччини, в якому немає китайських комплектуючих, а лише європейські, – учетверо вища за аналогічний із китайськими деталями
Про це у програмі "Війна і волонтери" розповіла співзасновниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович ведучій "Еспресо".
"Наразі ми забезпечуємо близько десяти відсотків від потреби фронту в малих дронах-камікадзе, – каже Люба Шипович. – А відсутність дронів – це життя люди. У такому разі в розвідці, штурмі працюють люди, а не техніка. А люди в нас теж, на жаль, обмежені".
Щодо ціни безпілотників, зібраних у різних країнах, то дрони з китайськими комплектуючими – в рази дешевші за аналоги.
"Ми навіть порівнювали ціну виробника FPV-дрона з Німеччини, який гарантує, що в ньому немає китайських комплектуючих. Аналогічний дрон із китайських комплектуючих у чотири рази дешевший, ніж зібраний у Німеччині з європейських. При цьому в Китаю досить хороша якість. Якщо 20 років тому Китай був синонімом неякісних товарів, то за ці роки він дуже просунувся, особливо в електроніці. Китайська електроніка присутня в багатьох дорогих брендах. Якість там хороша", – додала Люба Шипович.
- Нагадаємо, Люба Шипович розповіла, що з вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих до них. Це вплине на виробництво малих дронів-камікадзе і їхню ціну.
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