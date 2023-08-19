Про це у програмі "Війна і волонтери" розповіла співзасновниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович ведучій "Еспресо".

"Наразі ми забезпечуємо близько десяти відсотків від потреби фронту в малих дронах-камікадзе, – каже Люба Шипович. – А відсутність дронів – це життя люди. У такому разі в розвідці, штурмі працюють люди, а не техніка. А люди в нас теж, на жаль, обмежені".

Щодо ціни безпілотників, зібраних у різних країнах, то дрони з китайськими комплектуючими – в рази дешевші за аналоги.

"Ми навіть порівнювали ціну виробника FPV-дрона з Німеччини, який гарантує, що в ньому немає китайських комплектуючих. Аналогічний дрон із китайських комплектуючих у чотири рази дешевший, ніж зібраний у Німеччині з європейських. При цьому в Китаю досить хороша якість. Якщо 20 років тому Китай був синонімом неякісних товарів, то за ці роки він дуже просунувся, особливо в електроніці. Китайська електроніка присутня в багатьох дорогих брендах. Якість там хороша", – додала Люба Шипович.