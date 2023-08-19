Про це Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"З вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих до них, - зауважує Люба Шипович. - Саме тому держава долучилася до благодійного збору "Єдність", щоб в максимально короткі терміни зібрати значну суму і встигнути до цих обмежень закупити велику кількість дронів. В Україні навряд чи ми б встигли виробити за такий короткий термін, хоча виробники теж зараз працюють і нарощують виробництво. Але треба розуміти, що будь-яке виробництво, яке є в Україні, якщо ми говоримо про FPV-дрони від 80-ти до 100 відсотків складаються з китайських комплектуючих. Тому ці обмеження можуть вплинути на виробництво в Україні. Бо ми називаємо це виробництво в Україні, але насправді це більше українська збірка".

Люба Шипович вважає, що державі потрібно вкладати у виробництво дронів. Ініціатива "Армія дронів" важлива, бо стимулює українських виробників розвиватися.

"Навіть збірка в Україні - це теж робочі місця, які ми даємо українській економіці, - наголошує Люба Шипович. - Тому в це потрібно якомога більше вкладатися не зважаючи на те, що китайські дрони дешевші. Можливо, дотувати в українську збірку, бо це наша національна безпека. Те, що роблять усі країни, вони готові переплачувати, щоб мати локалізацію. Бо ми не можемо бути повністю залежні від Китаю при тому, що він не є нашим партнером, та й союзник такий собі, не дуже надійний. Ми не знаємо, які перемовини відбуваються в Китаю з Росією чи ці обмеження, які з вересня настають чи це не є якісь домовленості з нашим ворогом. І чи не буде наступним кроком повна заборона ввезення в Україну китайських комплектуючих. Тому завдання уряду не лише викуповувати якомога більше в Китаю, а й дотувати українське виробництво, щоб зробити локалізацію".