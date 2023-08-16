Росія почала використовувати дрони власного виробництва, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російські війська імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотників.

За даними британської розвідки, ефективність цих дронів була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА.

Як повідомляє розвідка, Росія, ймовірно, прагне до самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак країна, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море.

Завод з будівництва "шахедів" у РФ

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

У червні американська розвідка заявила, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні. Там вважають, що завод може запрацювати на початку 2024 року. А вже 25 липня США сказали, що таке виробництво може істотно вплинути на війну в Україні.

Президент Росії Володимир Путін доручив чиновникам розвивати індустрію розробки і виготовлення компонентів для безпілотників, що вказує на продовження поступової мобілізації оборонно-промислового комплексу Кремлем.

За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні.

2 серпня стало відомо, що Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії. Це дасть країні численні економічні та військові вигоди.