Росія почала використовувати дрони власного виробництва, - британська розвідка
Російська армія, ймовірно, почала розгортати вітчизняні безпілотні літальні апарати одноразового застосування, які засновані на іранських розробках Shahed
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що російські війська імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотників.
За даними британської розвідки, ефективність цих дронів була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА.
Як повідомляє розвідка, Росія, ймовірно, прагне до самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак країна, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море.
Завод з будівництва "шахедів" у РФ
Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.
У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.
У червні американська розвідка заявила, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні. Там вважають, що завод може запрацювати на початку 2024 року. А вже 25 липня США сказали, що таке виробництво може істотно вплинути на війну в Україні.
Президент Росії Володимир Путін доручив чиновникам розвивати індустрію розробки і виготовлення компонентів для безпілотників, що вказує на продовження поступової мобілізації оборонно-промислового комплексу Кремлем.
За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні.
2 серпня стало відомо, що Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії. Це дасть країні численні економічні та військові вигоди.
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