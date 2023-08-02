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ISW сказав, яку користь отримають Москва й Тегеран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ

2 серпня, 2023 середа
08:34
Війна з Росією іранський дрон Shahed 129

Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії. Це дасть країні численні економічні та військові вигоди

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У Тегерані 1 серпня начальник Генштабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері звернувся до міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна із закликом до розширення оборонної співпраці між країнами.

Згодом міністри оборони Білорусі та Ірану обговорили створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія при транспортуванні іранських безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід.

Також британська секретна розвідувальна служба виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на іранські безпілотники.

  • У листопаді ГУР України попереджало, що Білорусь планує виробляти снаряди для артилерії та РСЗВ разом з Іраном.
  • 12 березня Олександр Лукашенко вперше за 17 років розпочав дводенний візит до Ісламської Республіки Іран. Президент Білорусі та лідер Ірану Ебрахім Раїсі підписали дорожню карту про співпрацю між країнами.
  • Іран та Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Ймовірно, Мінськ намагається укласти контракт на виробництво "шахедів".
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Іран
безпілотник
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