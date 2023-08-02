Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У Тегерані 1 серпня начальник Генштабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері звернувся до міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна із закликом до розширення оборонної співпраці між країнами.

Згодом міністри оборони Білорусі та Ірану обговорили створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що б удівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія при транспортуванні іранських безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід.

Також б ританська секретна розвідувальна служба виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на іранські безпілотники.