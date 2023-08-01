Міністр оборони Білорусі прибув до Ірану: імовірно говоритиме про завод "шахедів" у Гомелі, - ISW
Іран та Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Ймовірно, Мінськ намагається укласти контракт на виробництво "шахедів"
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані, для підписання Меморандуму про взаєморозуміння та плану двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.
Аштіані, будучи міністром оборони Ірану, насамперед відповідає за переговори про військові закупівлі та продажі, тому Хренін та Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди, пов'язані з виробництвом та постачанням зброї.
Білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про іранське виробництво безпілотників Shahed на своїй території після початкових повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва дронів-камікадзе.
- Нагадаємо, Російські окупанти у ніч на 1 липня атакували дронами Харків: є прильоти у центральній частині міста, також у гуртожиток, виникла пожежа, попередньо постраждала одна людина.
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