Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових деталей для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід надалі на закритий цикл виробництва боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Також уряд країни вивчає можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм та 300-мм з імпортних складових.

У зв'язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Список питань для обговорення з іранською стороною стосується всього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх нам".

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