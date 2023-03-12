Лукашенко вперше за 17 років прилетів до Ірану
Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 12 березня 2023 року, розпочав дводенний візит до Ісламської Республіки Іран (ІРІ)
Про це інфорує білоруська державна агенція БЕЛТА.
Як зазначається, востаннє Лукашенко був там "17 років тому".
За даними на його офіційному сайті, Олександр Лукашенко матиме зустрічі із президентом ІРІ Ібрагімом Райсі, віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
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"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної дорожньої карти всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном", - наголошує сайт Лукашенка.
- Перед цим білоруський самопроголошений президент відвідав Китай.
- Після повернення звідти він виступив з різкими антиукраїнськими образами та погрозами.
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