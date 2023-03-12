Лукашенко вперше за 17 років прилетів до Ірану

Про це інфорує білоруська державна агенція БЕЛТА.

Як зазначається, востаннє Лукашенко був там "17 років тому".

За даними на його офіційному сайті, Олександр Лукашенко матиме зустрічі із президентом ІРІ Ібрагімом Райсі, віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

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"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної дорожньої карти всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном", - наголошує сайт Лукашенка.