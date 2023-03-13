Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко та Раїсі підписали документ за підсумками переговорів, які відбулися 13 березня у Тегерані.

Дорожня карта передбачає "всебічну співпрацю Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній освітній, культурній, мистецькій та туристичній сферах".

Зазначається, що домовленості про розробку та підготовку документа було досягнуто ще під час зустрічі Олександра Лукашенка та Ебрахіма Раїсі у вересні 2021 року на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

За підсумками переговорів Лукашенко та Раїсі також уклали угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

Лукашенко висловив захоплення "завзятістю, з якою народ Ірану протистоїть зовнішньому тиску, спробам нав'язати чужу волю" та при цьому розвиває сучасні технології та ядерну енергетику.

"Білорусь та Іран можуть бути дуже корисними один одному, якщо по-справжньому об'єднають свої зусилля", - сказав Лукашенко.