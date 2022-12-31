Путін доручив готувати фахівців з безпілотників

Про це він заявив під час "новорічного звернення" в компанії з учасниками російського вторгнення до України, передає РІА "Новості".

Зокрема, президент РФ розпорядився створити урядову комісію з розвитку безпілотників.



Її очолить перший віцепрем'єр РФ Андрій Бєлоусов.

Станом на 29 грудня було відомо, що адміністрація президента Штатів Джо Байдена докладає зусиль, аби перешкодити Ірану у виробництві і постачанні безпілотників у Росію, якими та атакує Україну.

31 грудня стало відомо, що Росія накопичила більше дронів після тритижневого періоду їх невикористання, або ж отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.