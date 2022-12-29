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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією США намагаються перекрити постачання та ускладнити запуск іранських дронів по Україні, - NYT

США намагаються перекрити постачання та ускладнити запуск іранських дронів по Україні, - NYT

29 грудня, 2022 четвер
04:47
війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена докладає зусиль, аби перешкодити Ірану у виробництві і постачанні безпілотників у Росію, якими та атакує Україну

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Як пише видання, низка представників розвідки, військових і служб національної безпеки описали розширену програму США, яка має на меті перекрити Ірану можливість виробляти безпілотники, ускладнити росіянам запуск дронів-"камікадзе" і – якщо це не допоможе – забезпечити українців засобами оборони, необхідними для того, щоб збивати ворожі дрони у небі.

Масштабність цих зусиль стала більш очевидною протягом останніх тижнів. Адміністрація прискорила свої кроки щодо позбавлення Ірану західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які продаються Росії, після того, як з вивчення уламків перехоплених безпілотників стало очевидним, що в них присутня мікроелектроніка із США.

Американці допомагають українським військовим у виявленні майданчиків, з яких запускають російські дрони. А також надають пристрої, здатні виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях.

Відзначимо, у листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні. ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

  • Нагадаємо, політолог Володимир Воля вказував на те, що, ймовірно, Росія не завозить дрони "Shahed" з Ірану, а збирає їх у себе.
  • Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати "шахеди"

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Іран
безпілотник
США
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