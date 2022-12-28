Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати "шахеди"
Українські фахівці працюють над розробкою вітчизняного безпілотника, який зможе збивати закуплені російськими окупантами в Ірану дрони-камікадзе "Shahed"
Про це ABC розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами очільника Мінцифри, в Україні тривають розробки безпілотників, які зможуть збивати закуплені росіянами в Ірані "шахеди".
"Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться", — сказав Федоров.
"Це буде наступний крок у розвитку технологій", - додав він.
- Раніше політолог Володимир Воля вказував на те, що, ймовірно, Росія не завозить дрони "Shahed" з Ірану, а збирає їх у себе.
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