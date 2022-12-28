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OPINION

Росія не завозить дрони "Shahed" з Ірану, а складає їх у себе

Володимир Воля
28 грудня, 2022 середа
10:05
Погляд Володимир Воля

Тегеран не робитиме прямих постачань, щоб не спровокувати посилення санкційного тиску проти себе

Саме такий висновок (припущення) випливає із сукупності інформації з відкритих джерел.

1. Є факт, що для ударів по території України Росія використовує безпілотні апарати (боєприпаси, що баражують), які за корпусом та низкою компонентів кваліфікуються як іранські "Shahed". Це є підставою для тверджень, що Іран постачає цю техніку до РФ.

2. Немає фіксації самого факту постачання (перевезень) цієї техніки у Росії.

3. Загалом, у заявах офіційних осіб США, інших західних держав немає однозначності щодо постачання "Shahed" з Ірану до РФ. Схоже, що всі твердження ґрунтуються на факті використання цієї техніки в Україні.

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4. Твердження представників Ізраїлю та інших держав (з посиланням на нібито розвіддані) теж не є переконливими, не є досить аргументованими. Це стосується і тверджень про контракти, про кількість апаратів.

Офіційний Тегеран заперечує, що постачає Росії апарати "Shahed". І вимагає доказів. Це може вказувати на те, що в іранському керівництві впевнені, що доказів постачання немає

Тому що така інформація є надзвичайно секретною, особливо в Ірані. Виробництво та постачання "Shahed" перебувають під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іранське керівництво зацікавлене надзвичайно у секретності як у себе в країні, так і в Росії. Як я зазначав, Тегеран не робитиме прямих постачань, щоб не спровокувати посилення санкційного тиску проти себе. Досвід іранської дипломатії обчислюється трьома тисячоліттями політичної історії.

І якщо таке пряме постачання було, то інформацію про нього, про документи та кількість апаратів можна було б отримати від когось з інформаторів у КВІР чи з середовища іранського високого керівництва. У такому разі оприлюднення інформації про документи та кількість означає добровільну видачу іранським спецслужбам такого надзвичайно цінного інформатора.

І це було б злочинною некомпетентністю спецслужб.

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5. Офіційний Тегеран заперечує, що постачає Росії апарати "Shahed". І вимагає доказів. Це може вказувати на те, що в іранському керівництві впевнені, що доказів постачання немає. А окремі компоненти іранського походження вони не вважають доказами, оскільки більшість компонентів у збитих в Україні апаратах "Shahed" – не іранського виробництва. Багато компонентів західного походження.

Виробництво та постачання "Shahed" перебувають під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іранське керівництво зацікавлене надзвичайно у секретності як у себе в країні, так і в Росії

6. Росія завдає ударів по території України апаратами "Shahed" дозовано – невеликою кількістю з невеликими перервами. Це може вказувати на те, що РФ не має можливості та доступної кількості апаратів для занадто масованих атак.

7. На території України, окупованої РФ, було зафіксовано іранських фахівців, які навчали російських військових використовувати апарати "Shahed" або, можливо, самі брали участь у запусках.

Резюме

Не виключено, що до Росії не завозять ці апарати, а збирають на російській території.

У такому разі завозять компоненти: іранські – не обов'язково з Ірану, інші – з інших держав.

У такому разі складання можуть проводити іранські фахівці. А сам процес складання може відбуватися на території південного федерального округу Росії або в окупованому Криму.

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Не виключено, що це невелике складальне виробництво, а для запуску апаратів використовується 1-2 пускові установки.

З усього цього витікає надзвичайно важливе завдання для українських спецслужб: знайти ці місця складання апаратів "Shahed", а також місця перебування та маршрути руху пускових установок.

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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війна з Росією
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