Іран планує постачати Росії ракети з обмеженою дальністю, - джерела в ізраїльській розвідці
Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для ведення повномасштабної війни в Україні, остерігаючись реакції міжнародної спільноти
Про це виданню Axios повідомили чотири джерела в Ізраїлі, знайомі зі звітами ізраїльської розвідки.
За словами джерел Axios, міжнародний тиск не зміг повністю запобігти планами Тегерана відправити Москві ракети, й найближчим часом він планує відновити постачання озброєння. Водночас ідеться лише про ракети дальністю менше 300 кілометрів, а ті, що мають більшу дальність польоту, будуть модифіковані.
Йдеться зокрема про ракетний комплекс "Фатех-110", який має радіус дії 300 кілометрів, але, згідно з даними ізраїльської розвідки, Іран планує модифікувати його так, щоб він не порушував відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН. З цієї ж причини вже не йдеться про постачання ракети "Золфагар", яка має дальність дії 700 кілометрів.
Річ у тім, що резолюція Радбезу ООН №2231, яка була ухвалена у 2015 році в межах Іранської ядерної угоди, іншим країнам заборонено передавати або отримувати від Ірану балістичні ракети й безпілотники з дальністю польоту понад 300 кілометрів і вантажопідйомністю понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.
Постачання іранських балістичних ракет в Росію, відповідно, будуть порушенням резолюції та ініціюють механізм повторного накладання санкцій ООН на Іран. Така ситуація створила б проблеми не лише для Ірану, але й для Росії, яка є постійним членом Ради Безпеки Організації.
- Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія надає Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні.
- Через військову співпрацю з Росією нові санкції проти Ірану ввели США, Велика Британія та ЄС.
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