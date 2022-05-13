Завершився другий півфінал Євробачення-2022: названо фіналістів конкурсу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другому півфіналі за вихід до фіналу змагалися 18 виконавців з Фінляндії, Ізраїля, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан Маріно, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції, Чехії.

За результатами другого півфіналу до фіналу пройшли такі артисти:

Jérémie Makiese - Бельгія

We Are Domi - Чехія

Nadir Rustamli - Азербайджан

Ochman - Польща

The Rasmus - Фінляндія

STEFAN - Естонія

Sheldon Riley - Австралія

Cornelia Jakobs - Швеція

WRS - Румунія

Konstrakta - Сербія

Раніше після першого півфіналу до фіналу конкурса пройшов український гурт Kalush Orchestra.

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