Завершився другий півфінал Євробачення-2022: названо фіналістів конкурсу
У четвер, 12 травня, в італійському Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому півфіналі за вихід до фіналу змагалися 18 виконавців з Фінляндії, Ізраїля, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан Маріно, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції, Чехії.
За результатами другого півфіналу до фіналу пройшли такі артисти:
- Jérémie Makiese - Бельгія
- We Are Domi - Чехія
- Nadir Rustamli - Азербайджан
- Ochman - Польща
- The Rasmus - Фінляндія
- STEFAN - Естонія
- Sheldon Riley - Австралія
- Cornelia Jakobs - Швеція
- WRS - Румунія
- Konstrakta - Сербія
Раніше після першого півфіналу до фіналу конкурса пройшов український гурт Kalush Orchestra.
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