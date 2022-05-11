Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення
Український музичний гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі змагалися артисти з 17 країн. Kalush Orchestra виступали шостими з піснею Stefania.
Представники України потрапили до фіналу разом із виконавцями з Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови, Нідерландів. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.
Kalush Orchestra - сайд-проєкт реп-гурту Kalush. У цьому проєкті використані українські фольклорні мотиви.
- Раніше, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.
- 15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. А голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.
- Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби, після чого зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022". Оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
- Суспільне звернулося до Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022", на що гурт відповів згодою.
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