Суспільне звернеться до гурту Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022"

Про це повідомляє Суспільне.



"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - зазначили у Суспільному.



Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.



"Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України", - йдеться у повідомленні.



Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.



Відповідно до жеребкування, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня.



Грандфінал буде 14 травня. "Євробачення-2022" відбуватиметься в італійському місті Турин, 41 країна представить у конкурсі своїх учасників.

Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.

Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Наглядова рада Суспільного мовника планує позачергове засідання 18 лютого через ситуацію навколо Національного відбору на "Євробачення-2022".

Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби.

16 лютого Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022", оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.

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