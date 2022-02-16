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Нацвідбір на "Євробачення": Наглядова рада Суспільного планує зібратися на позачергове засідання 18 лютого

16 лютого, 2022 середа
13:47
Культура

Наглядова рада Суспільного мовника планує позачергове засідання 18 лютого через ситуацію навколо Національного відбору на "Євробачення-2022"

Про це повідомляє пресслужба Наглядової ради.

Засідання органу управління планується на 12 годину  18 лютого. У порядку денному - "ситуація, яка склалася навколо нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення".

Також Наглядова рада планує затвердити оцінку майна та доручити Ревізійній комісії перевірку річної фінансової звітності НСТУ за 2021 рік.

До Наглядової ради Суспільного мовлення входять представники парламентських фракцій та груп, громадських асоціацій та об'єднань.

  • Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.
  • Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.
  • Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.
  • Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу.
  • 15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.
  • Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

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суспільне мовлення
конкурс
наглядова рада
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