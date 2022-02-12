Від України на "Євробачення-2022" поїде Аліна Паш
В неділю, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на "Суспільному" було визначено переможця фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022, що пройде у Турині (Італія)
Таке рішення прийнято за підсумками всенародного SMS-голосування та рішення журі.
Переможицею національного відбору стала Аліна Паш, передає Еспресо.TV.
"Тіні забутих предків". Конкурсна робота Аліни Паш
Нагадаємо, фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2022 були:
- Alina Pash - Тіні забутих предків
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Stefania
- Laud - Head Under Water
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любов
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
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