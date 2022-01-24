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В Україні оголосили 8 фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022
У понеділок, 24 січня, в Україні оголосили список фіналістів Національного відбору на участь у Євробаченні-2022
Про це повідомляє Суспільне.
Так, фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2022 стали:
- Alina Pash - Тіні забутих предків
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Stefania
- Laud - Head Under Water
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любов
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ", яка займається виробництвом телеверсії Нацвідбору, розповів, що цьогоріч у відбірковому конкурсі вперше буде грінрум, а про кожного учасника знімуть їх особисті щоденники.
"Концерт хочемо зробити таким, що це буде вісім абсолютно різних мінішоу. Всі вісім учасників - вони різні, співають в різних жанрах. Тому і сцена, і сценічні методи, і фокуси будуть різними - для кожного з них вони підбиратимуться індивідуально", - розповів він.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Ведучими будуть Тимур Мирошниченко та Марія Єфросініна.
- Нагадаємо, 17 січня пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році.
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