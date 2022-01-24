В Україні оголосили 8 фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022

Про це повідомляє Суспільне.



Так, фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2022 стали:

Alina Pash - Тіні забутих предків

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Laud - Head Under Water

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любов

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Нагадаємо, 17 січня пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році.

"Ми ретельно послухали всі 284 заявки, які нам надіслали. Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність - значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження", - розповів Ярослав Лодигін, член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення.Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ", яка займається виробництвом телеверсії Нацвідбору, розповів, що цьогоріч у відбірковому конкурсі вперше буде грінрум, а про кожного учасника знімуть їх особисті щоденники."Концерт хочемо зробити таким, що це буде вісім абсолютно різних мінішоу. Всі вісім учасників - вони різні, співають в різних жанрах. Тому і сцена, і сценічні методи, і фокуси будуть різними - для кожного з них вони підбиратимуться індивідуально", - розповів він.Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Ведучими будуть Тимур Мирошниченко та Марія Єфросініна.