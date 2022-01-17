Пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба Конкурсу.



Так, до українського лонглиста потрапили:

Alina Pash;

AMARIIA;

Barleben;

DOdoBro;

Cloudless;

FIZRUK;

Gorim!;

IDXO;

Kalush Orchestra;

LAUD;

Laura Marti;

Michael Soul;

Our Atlantic;

Oyedamola;

ROXOLANA;

Schor;

SHY;

Sofia Shanti;

SOWA;

The blue artic;

The Tape Machine;

Victoria NIRO;

WELLBOY;

АНЦЯ;

Віка Ягич;

Східзахід;

Юлія Тимочко.

Нагадаємо, українська пісня "Шум" гурту Go_A потрапила в трійку найпопулярніших на Євробаченні.

Наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі конкурсу.Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому етері суспільного телеканалу "UA: Перший".Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин в Італії.