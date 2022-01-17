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Пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році
До попереднього переліку кандидатів Нацвідбору для участі у Пісенному конкурсі "Євробачення-2022" потрапили 27 виконавців
Про це повідомляє пресслужба Конкурсу.
Так, до українського лонглиста потрапили:
- Alina Pash;
- AMARIIA;
- Barleben;
- DOdoBro;
- Cloudless;
- FIZRUK;
- Gorim!;
- IDXO;
- Kalush Orchestra;
- LAUD;
- Laura Marti;
- Michael Soul;
- Our Atlantic;
- Oyedamola;
- ROXOLANA;
- Schor;
- SHY;
- Sofia Shanti;
- SOWA;
- The blue artic;
- The Tape Machine;
- Victoria NIRO;
- WELLBOY;
- АНЦЯ;
- Віка Ягич;
- Східзахід;
- Юлія Тимочко.
Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому етері суспільного телеканалу "UA: Перший".
Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин в Італії.
- Нагадаємо, українська пісня "Шум" гурту Go_A потрапила в трійку найпопулярніших на Євробаченні.
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