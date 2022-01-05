Українська пісня "Шум" гурту Go_A потрапила в трійку найпопулярніших на Євробаченні

Про це повідомляє Eurovision Song Contest Radio.



Радіо щорічно проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії "Євробачення" і складає список з 250 композицій.



Цьогоріч перше місце посіла пісня "Euphoria", з якою шведська співачка Loreen перемогла на конкурсі 2012 року у Баку. Друге місце посіли переможці Євробачення 2021 року: італійський гурт "Måneskin" із піснею "Zitti E Buoni".



На третьому місці - українці Go_A із піснею "Шум".



Нагадаємо, пісня "Шум" гурту Go_A стала першою україномовною композицією, яка потрапила до чарту Billboard.

Ще одна пісня гурту Go_A "Соловей", із якою він мав їхати на "Євробачення" у 2020 році, посіла 128 місце.Пісня Джамали "1944", із якою Україна перемогла на 61-му конкурсі "Євробачення" у 2016 році, посіла 14 місце. Вєрка Сердючка із "Dancing Lasha Tumbai" (2007 рік) - на 72 місці, Руслана з піснею "Дикі танці" (2004 рік) - на 78 місці.Також до рейтингу потрапили Ані Лорак з піснею "Shady Lady" (108 місце) та Світлана Лобода з композицією "Be My Valentine" (242 місце).