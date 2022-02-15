"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні": Суспільне звернеться до правоохоронців щодо підроблених документів Аліни Паш

Про це Чернотицький написав у Facebook.

"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - написав він.

Чернотицький додав, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь від Держприкордонслужби на запит щодо довідки співачки 16 лютого до 11:00.

"Після обіду (16 лютого, - ред.) буде зібрано оргкомітет, на зустріч буде запрошено Аліну Паш і будуть прийняті відповідні рішення", - зазначив голова правління НСТУ.

Також Чернотицький заявив, що є ймовірність, що замість Аліни Паш представляти Україну на Євробаченні-2022 буде гурт Kalush Orchestra, який на Нацвідборі посів друге місце.

"Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший", - пояснив Чернотицький.



Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.

Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.

Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу.

15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.



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