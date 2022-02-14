Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу

Про це він сказав під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу, передає Еспресо.TV.



"Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", - заявив Лодигін.



Також він вибачився перед гуртом Kalush Orchestra за слова щодо "людей з лісу" під час коментування його виступу.



"Я допускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. Це метафора, якою я намагався пояснити свої відчуття від того, що побачив. У моїй оцінці мова йшла про відчуття того, як ми репрезентуємо Україну. Я свою оцінку давав перш за все як член журі, як митець, як продюсер, ця оцінка безумовно є суб'єктивною. І я на це маю право", - пояснив Лодигін.





