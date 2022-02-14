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Головна Культура Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу

Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу

14 лютого, 2022 понедiлок
22:57
Культура

Голова організаційного комітету Нацвідбору на Євробачення-2022 та член правління Суспільного Ярослав Лодигін заявив, що готовий піти у відставку через ситуацію, що склалася навколо конкурсу, щоб підтвердити довіру до Суспільного

Про це він сказав під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу, передає Еспресо.TV.

"Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", - заявив Лодигін.

Також він вибачився перед гуртом Kalush Orchestra за слова щодо "людей з лісу" під час коментування його виступу.

"Я допускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. Це метафора, якою я намагався пояснити свої відчуття від того, що побачив. У моїй оцінці мова йшла про відчуття того, як ми репрезентуємо Україну. Я свою оцінку давав перш за все як член журі, як митець, як продюсер, ця оцінка безумовно є суб'єктивною. І я на це маю право", - пояснив Лодигін.
 


 
  • Нагадаємо, переможниця нацвідбору Аліна Паш виступала на території Росії після анексії Криму. А учасники гурту Kalush, який посів друге місце, заявили про фальсифікації в підрахунку голосів.
  • Організатори Нацвідбору на Євробачення прокоментували поїздку Аліни Паш до окупованого Криму.
  • 14 лютого одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка Alina Pash, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2022, могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.
  • Пізніше організатори заявили, що готові дискваліфікувати Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона в'їжджала в окупований Крим не з боку України.

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