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"Звертатимусь до правоохоронців": Стерненко заявив, що Alina Pash могла підробити довідку від ДПСУ про відвідини окупованого Криму

14 лютого, 2022 понедiлок
14:33
Суспільство Аліна Паш

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка Alina Pash, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2022", могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби

Про це він написав у Telegram.

Представники співачки опублікували "документ від ДПСУ" про те, що нібито вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області.

Згідно з правилами добору на Євробачення, виконавець не може брати участь у ньому, якщо незаконно відвідував окупований Крим. 

"Законно потрапити на окуповану територію можна лише через пункти пропуску ДПСУ. Будь-які візити до Криму з території РФ є протиправними. Та я маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою", - написав Стерненко.

За його словами, з власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах йому стало відомо, що за вказаний період у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію Росії. 

"Так, громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ тільки 14.08.2015. У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015. Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України", - наголосив активіст.

Він додав, що напередодні з 16.04.2015 по 21.04.2015 Паш також літала у Грузію, а після - Угорщину, заїхавши туди 16.02.2016 через пункт пропуску "Чоп" та повернувшись 28.02.2016 через ПП "Лужанка". За вказані періоди вона якраз публікувала у себе в інстаграмі фото з Грузії та Угорщини

"Ці факти легко може ще раз перевірити Держприкордонслужба. І вона зобов‘язана виступити із заявою про фальсифікацію "довідки". Більше того, підробка документів є кримінальним правопорушенням, і якщо наші правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження, я буду звертатись до них із відповідною заявою", - зазначив Стерненко.

Активіст повідомив, що Суспільне відреагувало на його заяву про підробку Аліною Паш документів та звернулося до ДПСУ із вимогою надати офіційну інформацію про її візити до окупованого Криму. 

Стерненко стверджує, що "державний кордон України" з Кримом - це неприпустима термінологія у довідці Паш.

"Держкордон у нас може бути тільки з іноземною державою. А оскільки Крим - окупована російською федерацією територія України, ДПСУ та інші державні органи використовують терміни "адмінмежа" або "адмінкордон". Формулювання ж у "документі" від Аліни Паш юридичною мовою означало б визнання Криму частиною РФ", - наголосив активіст.

Довідка: Під час війни з Росією на Донбасі, а саме 2015 року, Аліна Паш відвідувала з виступом місто Ялту, що в окупованому Криму. Через це її внесено до бази даних "Миротворця".

Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Червоній площі в Моcкві.

На своє виправдання співачка каже, що оскільки "Крим - це Україна" виступати вона її їздила "в Україну". До того ж, потрапила вона туди, за її словами, не через російський кордон, а через український, й діяла вона як приватна особа, що відвідувала весілля своїх знайомих, де й виступала з невеличким концертом.

На Червоній площі, наголошує співачка, у 2017-му вона теж перебувала як приватна особа. "За особистими обставинами". Не з концертом.

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Новини
Євробачення
довідка
Сергій Стерненко
Аліна Паш
окупований Крим
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