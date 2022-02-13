"Вимагаємо дискваліфікувати!" Як соцмережі відреагували на те, що Україну на "Євробаченні-2022" представлятиме Аліна Паш

Співачці закидають виступ в окупованому Криму та відвідини Москви.



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Громадській діяч Андрій Смолій, зокрема, вимагає "дисквадіфікувати" Аліну Паш як представницю України в Турині.







Довідка



Вже під час війни з Росією на Донбасі, а саме 2015 року, Аліна Паш відвідувала з виступом місто Ялту, що в окупованому Криму. Через це її внесено до бази даних "Миротворця".



Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Червоній площі в Моcкві.



На своє виправдання співачка каже, що оскільки "Крим - це Україна" виступати вона її їздила "в Україну". До того ж, потрапила вона туди, за її словами, не через російський кордон, а через український, й діяла вона як приватна особа, що відвідувала весілля своїх знайомих, де й виступала з невеличким концертом.

На Червоній площі, наголошує співачка, у 2017-му вона теж перебувала як приватна особа. "За особистими обставинами". Не з концертом.





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Не приховує свого невдоволення й учасник бойових дій на Донбасі, кримській українець Станіслав Краснов."Що коїться в мізках людей, коли вони голосують за чергового любителя "русского міра"?" - задають питання інші користувачі.Нагадали у соцмережах і те, як - теж під час війни - Аліна Паш виставляла у себе на сторінці світлини, де на ній кофтина стилізована під російський триколор, і як відповідала, коли їй цим триколором у коментарях дорікали:"Дитино, то ж москальський прапор".На що вона відповіла:"Свого научайтесь, чужого не цурайтесь, а ху*є"."Вам там позакладало чи позасліплювало? Чи, може, ситуація у 2019 році з Марув нічому не навчила? Ще до нацвідбору на Євробачення було відомо, що Аліна Паш - тупо ватна представниця манкуртів в Україні", - звернулася до колег з "Сусіпьного" журналістка Наталія Коцкович."В той час, коли увесь цивілізований світ розуміє, що в нас триває війна і ми стоїмо на порозі повномасштабної ескалації, відбувається такий культурно-дипломатичний крок. Я можу зрозуміти (але не сприйняти) гучні вечірки з салютами за вікном несвідомих сусідів, але на такому рівні подібних дій ні розуміти, ні сприймати не можу й не хочу", - ділиться своїми міркуваннями історикиня Тетяна Швидченко.