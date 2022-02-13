"Ви готові розбиратись в судовому порядку?" Гурт Kalush заявляє про фальсифікації підрахунку голосів на користь Аліни Паш

Відео того, що відбувалося за лаштунками конкурсу, пізно ввечері 12 лютого 2022 року, відразу після оголошення офіційних результатів з'явилося на каналах у Telegram та YouTube, що висвілюють перебіг конкурсу. Про це передає Еспресо.TV.



Як наголосив Псюк, йдеться про фальсифікацю балів від журі та від глядачів.





При цьому він вимагав показати йому протоколи підрахунку. Йому пообіцяли їх показати, але пізніше.



"Ви готові розбиратись в судовому порядку?", - звернувся Олег Псюк (Kalush) до Ярослава Лодигіна (Суспільне мовлення).



"Ми готові розбиратись в судовому порядку", - відповів йому Лодигін.





Гурт Kalush з композицією "Стефанія" в загальному підсумку зайняв друге місце, Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків" посіла перше місце й представлятиме Україну на "Євробаченні - 2022" у Турині (Італія).



Довідка



Вже під час війни з Росією на Донбасі, а саме 2015 року, Аліна Паш відвідувала з виступом місто Ялту, що в окупованому Криму. Через це її внесено до бази даних "Миротворця".



Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Червоній площі в Моcкві.



На своє виправдання співачка каже, що оскільки "Крим - це Україна" виступати вона її їздила "в Україну". До того ж, потрапила вона туди, за її словами, не через російський кордон, а через український, й діяла вона як приватна особа, що відвідувала весілля своїх знайомих, де й виступала з невеличким концертом.



На Червоній площі, наголошує співачка, у 2017-му вона теж перебувала як приватна особа. "За особистими обставинами". Не з концертом.





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