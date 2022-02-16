"Вибачаюсь перед українцями і Суспільним": Аліна Паш пояснила підробку довідки ДПСУ та показала справжній документ

Про повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram співачки.



"Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас", - написала Паш.



Вона зазначила, що наразі невідомо, яким саме чином, як та звідки член команди співачки міг отримати документ, який надали Суспільному.



"Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. З свого боку ми готові допомагати у встановленні істини", - додала вона.



Паш повідомила, що припиняє робочі стосунки зі своїм директором.



"Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса. Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима", - заявила співачка.





Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.

Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.

Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу.

15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Наглядова рада Суспільного мовника планує позачергове засідання 18 лютого через ситуацію навколо Національного відбору на "Євробачення-2022".

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