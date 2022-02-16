Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні-2022

Про це йдеться в Instagram співачки.



"З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи", - йдеться у дописі Паш.



За словами співачки, скандал, який розгорнувся навколо конкурсу, не відповідає тому, що вона закладала у свою пісню. Також вона наголосила, що є громадянкою України, дотримується законів України та несе традиції та цінності України в світ.



Водночас Паш додала, що не вважає себе політиком, а є артисткою.



"У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.

Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.

Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу.

15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Наглядова рада Суспільного мовника планує позачергове засідання 18 лютого через ситуацію навколо Національного відбору на "Євробачення-2022".

Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби.

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