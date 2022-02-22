Гурт Kalush Orchestra буде представляти Україну на Євробаченні-2022
Гурт Kalush Orchestra погодився представити Україну на Євробаченні-2022 у Турині
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сторінку гурту в Instagram.
"Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!" - йдеться в дописі.
- Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.
- 15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. А голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.
- Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби. А потім зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022", оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
- 12 лютого Суспільне повідомило, що звернеться до гурту Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022".
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