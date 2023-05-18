Другий рік поспіль: у Південній Європі очікується найспекотніше літо

Про це повідомляє Reuters.

Вчені попереджають, що зі зростанням температури влітку Європу чекає ще одне посушливе літо. Минулоріч, після найспекотнішого сезону за всю історію спостережень, дослідники Європейського Союзу назвали ситуацію в регіоні найгіршою за останні 500 років.

"Ситуація з посухою погіршиться цього літа", - заявив професор географічного аналізу в Університеті Аліканте Хорхе Олсіна

Ґрунти в Іспанії та на півдні Франції стали абсолютно сухими, оскільки багаторічна посуха виснажила запаси підземних вод. Зокрема, низький рівень води в річках і водосховищах цього літа також ставить під загрозу виробництво гідроенергії.

Наразі мало шансів на те, що дощі вирішать проблему посухи.

"У цю пору року єдине, на що ми можемо розраховувати, - це на локальні шторми, які не розв'яжуть проблему дефіциту опадів", - сказав Олсіна.

Звертаючись за екстреною допомогою до ЄС, міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас попередив, що "ситуація, спричинена цією посухою, має такі масштаби, що її наслідки не можуть бути подолані лише коштом національних бюджетів".