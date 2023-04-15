У Південній Європі другий рік поспіль посуха загрожує врожаю, - Bloomberg
Після сухої і теплої зими на півдні і заході Європи близько 60% іспанської сільської місцевості охоплено посухою, і умови погіршуються для фермерів в Італії та Португалії
Про це мовиться в статті Bloomberg.
Тепла й суха зима обмежила доступ до води для сільськогосподарського використання, відтак орієнтовно 60% іспанської сільської місцевості охоплено посухою, і умови погіршуються для фермерів в Італії та Португалії.
У решті країн ЄС тривали березневі та квітневі дощі, тож блок прогнозує зростання виробництва зерна на 8% порівняно з минулим роком.
"З усім тим південна Європа є важковаговиком у виробництві фруктів та овочів, а негода настала після посухи, яка висушила рисові поля та оливкові гаї торік", - зазначили автори.
"Посівна в районі річки По традиційно починається наприкінці лютого або на початку березня, але зараз ґрунт занадто сухий, - сказав в інтерв'ю в Римі Массіміліано Джансанті, голова італійської фермерської групи Confagricoltura. - Чим більше ми чекатимемо, тим менше отримаємо врожаю".
За словами Джансанті, цьогорічна посуха може вдарити по весняному врожаю прибуткових продуктів, таких як помідори і фрукти, - галузі з річним обсягом продажів у 20 мільярдів євро і майже 8 мільярдів євро експорту. Виробництво сої та кукурудзи також буде під загрозою, що збільшить витрати виробників м'яса та птиці.
"Перспективи інших основних виробників сільськогосподарських культур кращі: майже всі поля пшениці та ячменю у Франції перебувають у гарному стані на початку сезону, хоча рівень ґрунтових вод залишається низьким. На більшій частині Німеччини та Польщі за останні 30 днів випало вдвічі більше опадів, ніж зазвичай", - додали в Bloomberg.
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