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У Румунії фермери знову протестують через українське зерно, може уповільнитися робота пункту пропуску

7 квітня, 2023 п'ятниця
15:45
Світ фермери Румунії протестують через українське зерно

Румунські фермери поновили протести через імпорт зерна з України, що призвів до зниження цін на їхню продукцію. Можливі затримки перетину кордону в "Порубне – Сірет"

Про це інформує Digi24

"Румунські протестувальники, які виступають проти імпорту зерна з України, рухаються зі своїми тракторами та іншою сільськогосподарською технікою до місць, де запланували акції – зокрема, і пунктів пропуску на кордоні, які погрожують заблокувати", – пише відомство.

Близько 200 фермерів збираються в Бухаресті перед представництвом Європейської комісії, аби висловити обурення незначними розмірами компенсації для тих, хто постраждав унаслідок експорту українського зерна.

Державна прикордонна служба України попереджає про можливі затримки перетину кордону у пункті пропуску "Порубне – Сірет".

"У ході акцій передбачається проведення мітингів у різних регіонах Румунії та можливе блокування доріг міжнародного сполучення, зокрема перед пунктом пропуску "Порубне – Сірет". Це може уповільнити пропуск громадян та транспортних засобів в обох напрямках", – пише пресслужба.

Повідомляється, що станом на 15:00 румунська сторона припинила оформлення вантажівок на виїзд з України. Також спостерігається накопичення легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну до 500 одиниць.

Читайте також: Частина польських фермерів хоче блокувати кордон з Україною через скандал з українським зерном, - політаналітик Адамський

Нині на виїзд з України на легковому напрямку та пішохідному переході черг немає.

Найближчими пунктами пропуску на кордоні з Румунією є "Дяківці – Раковець" та "Красноїльськ – Вікову де Сус", які працюють цілодобово.

  • 2 лютого польські фермери вже блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 
  • 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
  • 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
  • 4 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі ситуації. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою
Економіка
Румунія
зерно
експорт зерна
Держприкордонслужба
фермери
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