Про це інформує Digi24

"Румунські протестувальники, які виступають проти імпорту зерна з України, рухаються зі своїми тракторами та іншою сільськогосподарською технікою до місць, де запланували акції – зокрема, і пунктів пропуску на кордоні, які погрожують заблокувати", – пише відомство.

Близько 200 фермерів збираються в Бухаресті перед представництвом Європейської комісії, аби висловити обурення незначними розмірами компенсації для тих, хто постраждав унаслідок експорту українського зерна.

Державна прикордонна служба України попереджає про можливі затримки перетину кордону у пункті пропуску "Порубне – Сірет".

"У ході акцій передбачається проведення мітингів у різних регіонах Румунії та можливе блокування доріг міжнародного сполучення, зокрема перед пунктом пропуску "Порубне – Сірет". Це може уповільнити пропуск громадян та транспортних засобів в обох напрямках", – пише пресслужба.

Повідомляється, що станом на 15:00 румунська сторона припинила оформлення вантажівок на виїзд з України. Також спостерігається накопичення легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну до 500 одиниць.

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Нині на виїзд з України на легковому напрямку та пішохідному переході черг немає.

Найближчими пунктами пропуску на кордоні з Румунією є "Дяківці – Раковець" та "Красноїльськ – Вікову де Сус", які працюють цілодобово.