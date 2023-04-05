Про це в ефірі Еспресо заявив польський політичний аналітик Лукаш Адамський.

"Були певні українські та польські бізнесмени, які вирішили заробити на тому, що Україну звільнили від мита для ввезення зерна. Воно позначалось на кордоні, як таке, що мало потрапити в Африку та Південну Америку, але фактично за кордоном його передали польським фірмам. Це збіжжя гіршої якості, ніж те, яке допускають на ринок - так зване технічне зерно", - сказав він.

Адамський додав, що польська держава не одразу на це відреагувала.

"Зараз фермери погрожують протестами, деякі з них навіть хочуть блокувати кордон. Це було б трагедією для української логістики. Це через збіжжя дуже сильно обвалилися ціни на зерно в Польщі. 30% населення живе у селах, 15% - займаються рільництвом. Дуже важливо, щоб утримався консенсус та загальнопольська підтримка України. Яка бореться за свою незалежність та безпеку Польщі", - підсумував політаналітик.