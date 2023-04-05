Частина польських фермерів хоче блокувати кордон з Україною через скандал з українським зерном, - політаналітик Адамський
Були певні українські та польські бізнесмени, які вирішили заробити на тому, що Україну звільнили від мита для ввезення зерна. Через це польські фермери погрожують блокуванням кордону
Про це в ефірі Еспресо заявив польський політичний аналітик Лукаш Адамський.
"Були певні українські та польські бізнесмени, які вирішили заробити на тому, що Україну звільнили від мита для ввезення зерна. Воно позначалось на кордоні, як таке, що мало потрапити в Африку та Південну Америку, але фактично за кордоном його передали польським фірмам. Це збіжжя гіршої якості, ніж те, яке допускають на ринок - так зване технічне зерно", - сказав він.
Адамський додав, що польська держава не одразу на це відреагувала.
"Зараз фермери погрожують протестами, деякі з них навіть хочуть блокувати кордон. Це було б трагедією для української логістики. Це через збіжжя дуже сильно обвалилися ціни на зерно в Польщі. 30% населення живе у селах, 15% - займаються рільництвом. Дуже важливо, щоб утримався консенсус та загальнопольська підтримка України. Яка бореться за свою незалежність та безпеку Польщі", - підсумував політаналітик.
- 2 лютого польські фермери вже блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
- 4 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі ситуації. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою
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