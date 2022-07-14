Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.

За словами Братчука, українські сили оборони готові відповісти ворогу, якщо він наступатиме зі сторони Придністров'я.

"Жодних активних дій для початку якихось провокацій не спостерігається. Однак у разі чого буде чітка українська відповідь", - наголосив речник ОВА.

Також, за його словами, сили оборони України проводять заходи бойової підготовки, тому мешканці області можуть чути певні звуки.

Речник закликає не ігронувати сигнали повітряної тривоги й у разі необхідності рушати в укриття, оскільки з Чорного моря залишається загроза обстрілу крилатими ракетами типу "Калібр".

"Наші сили оборони проводять заходи бойової підготовки вдень і вночі. Тому не лякайтеся, якщо ви чуєте певні звуки, але сигнали повітряної тривоги не ігноруйте. Наші готові відбивати будь-який напад рашистів", - сказав Братчук.

Раніше Братчук зазначав, що росіяни продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні, адже підійти ближче вони не можуть.

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