Дружина Усика відвідала поранених військових
У вівторок, 14 лютого, віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова та Катерина Усик відвідали поранених військових
Фото зі зустрічі Аліна Шатернікова опублікувала в інстаграмі.
"У день закоханих дарували нашим воїнам теплі обійми, прості розмови, позитивний настрій та безмежну вдячність за Україну. Без подарунків також не обійшлося (дорога моя Олена Говорова дяк за одяг та чоловічу косметику). Багато історій почули, багато втомлених очей дружин та мам... Але ж всі розмови закінчувались головною тезою: кохання - це сенс життя, кохання лікує всі рани, кохання переможе зло", - написала Шатернікова під фото з військовими та дружиною Олександра Усика.
- У квітні 2022 року Катерина Усик заявила, що отримувала погрози через українську символіку, коли жила в окупованому Криму.
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