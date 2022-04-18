Дружина Усика пояснила, чому боксер уникав відповідей на запитання про Крим

Про це повідомляє FanDay.

За словами Катерини Усик, їхній родині, яка залишалася в Криму після окупації півострова росіянами до 2017 року, постійно надходили погрози.

"Я жила в Криму до 2017 року. Я їздила постійно з українським прапором на машині і мені її обіцяли підірвати. До мене підійшов знайомий і каже: "Катю, мені передали, якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть". Коли Сашу проплачені журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно надходили погрози нашій родині", - розповіла Катерина Усик.

Вона переконана, що боксер в таких умовах не міг висловити свою позицію.

"Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію. Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене в Росії і віддати мене в СІЗО, а дітей в дитбудинок. Ви ж розумієте, що якби вони захотіли що-небудь знайти, то знайшли б! Ось вам і відповідь, чому Саша нічого не міг сказати", - пояснила дружина боксера.

Олександр Усик народився у Сімферополі та неодноразово відвідував Крим після його окупації у 2014 році. Після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року боксер заявив, що РФ розв'язала війну проти українського народу та вступив до лав тероборони.

Врешті Усик вирішив залишити Україну та виїхав до Чехії, де розпочав підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

5 квітня окупаційна влада Криму вирішила позбавити Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb