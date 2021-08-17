ДСНС оголосила штормове попередження: в яких регіонах очікувати грози та град
Рятувальники попередили, що в Україні 18 серпня очікуються гроза, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про метеорологічні явища. 18 серпня у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
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