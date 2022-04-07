ДСНС тестує систему оповіщення з виводом повідомлень на екран поверх усіх програм. Це супроводжуватиметься гучним сигналом
Перші тестові повідомлення від ДСНС отримають абоненти Київстар
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що система оповіщень, яку починає тестувати Державна служба України з надзвичайних ситуацій, використовує технології Cell broadcast.
Вона дозволяє одному повідомленню можливість одночасно дістатись до великої кількості телефонів.
Повідомлення з'являтиметься на екрані телефону над усіма програмами або заблокованим екраном. Також воно супроводжуватиметься гучним сигналом.
"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", - йдеться в повідомленні.
Такі тестові повідомлення першими почнуть отримувати абоненти Київстар.
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