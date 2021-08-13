ДТЕК Енерго імпортує 320 тис. тонн вугілля з Польщі

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго.



Згідно з повідомленням, ДТЕК Енерго підписала угоду на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з польським вуглевидобувним підприємством Bogdanka. Контракт передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 року включно.



Зазначається, що вугілля призначене для потреб генерації ДТЕК Західенерго, чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею. Відвантаження першої партії очікується наступного тижня.



У пресслужбі зазначили, що імпорт вугілля став можливим завдяки норимаілізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.



За словами генерального директора ДТЕК Ільдара Салєєва, своєчасна підготовка до осінньо-зимового періоду та забезпечення на складах ТЕС необхідної кількості палива для безперебійної роботи генерації та маневрених потужностей вцілому є важливим елементом безпеки української енергосистеми.



"Імпорт вугілля - це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Українське вугілля є нашим ключовим пріоритетом, але через підвищене навантаження на наші ТЕС в липні, ми змушені шукати додаткові джерела палива", - цитує пресслужба слова Салєєва.



У пресслужбі зазначили, що за сім місяців цього року на шахтах компанії ввели у роботу 17 нових лав та видобули майже 10 млн тонн газового вугілля. Крім того, за аналогічний період ДТЕК Енерго на державні ТЕС було відвантажено понад 318 тис. тонн власного вугілля. Станом на 12 серпня на складах ТЕС ДТЕК Енерго знаходиться близько 480 тис. тонн вугілля, запаси якого поповнюються щоденно. Крім того, ДТЕК імпортує вугілля з Казахстану, а також опрацьовує питання постачання палива з США.



Зазначається, що у липні енергоблоки державної і приватної генерації були змушені зупинити свою роботу через нестачу палива, аномально низькі тарифи та ремонтну кампанію.

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